Колпакова Наталья Авенировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1955
Дата смерти21.09.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1975
Сын: Колпаков Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Панов Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панов Геннадий Иванович
Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.01.1990
Дочь: Петросян Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Колпаков Михаил Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.2020