Колпакова Наталья Авенировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова Наталья Авенировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1955

Дата смерти

21.09.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности
1990 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1975

Сын: Колпаков Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Панов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панов Геннадий Иванович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.01.1990

Дочь: Петросян Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Колпаков Михаил Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Михаил Юрьевич

Смерть
21.09.2020
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