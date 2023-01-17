Кликич Ильдар Иванович
Место рождения
Дата рождения12.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1978
Отец: Кликич Иван Афанасьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.2001
Дочь: Кликич Кристина Ильдаровна
Мать ребёнка: Кликич Елена Владимировна
г. Уфа
Рождение ребёнка
06.01.2018
Дочь: Кликич Елизавета Ильдаровна
Мать ребёнка: Кликич Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно