Кликич Ильдар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кликич Ильдар Иванович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1978

Отец: Кликич Иван Афанасьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.2001

Дочь: Кликич Кристина Ильдаровна

Мать ребёнка: Кликич Елена Владимировна

г. Уфа
Рождение ребёнка
06.01.2018

Дочь: Кликич Елизавета Ильдаровна

Мать ребёнка: Кликич Елена Владимировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кликич Елена Владимировна

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