Грушевский Семен Николаевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти18.09.1916
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Грушевский Николай Филиппович
Мать: не указана
Смерть
18.09.1916
Москва, город федерального значения Москва
Рядовой 17 Архангельско-Городского полка пересменной команды. Крестьянин Могилевской Губернии, Сенненского уезда, Заречно-Толочинской волости, деревни Таборовщиной Семен Николаевич Грушевский. №1165 в... Показать все