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Грушевский Семен Николаевич

Место рождения

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд

Дата рождения

1894

Дата смерти

18.09.1916

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Грушевский Николай Филиппович

Мать: не указана

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Смерть
18.09.1916
Москва, город федерального значения Москва
Рядовой 17 Архангельско-Городского полка пересменной команды. Крестьянин Могилевской Губернии, Сенненского уезда, Заречно-Толочинской волости, деревни Таборовщиной Семен Николаевич Грушевский. №1165 в... Показать все

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