Дайнека Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дайнека Евфимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: Дайнека Агафья

Смерть
Неизвестно
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