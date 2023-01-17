Мосолова Дарья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Мосолов Павел Петров
Отец ребёнка: Мосолов Петр Федоров
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Мосолов Семен Петров
Отец ребёнка: Мосолов Петр Федоров
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Мосолов Петр Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мосолов Петр Федоров
Смерть
Неизвестно