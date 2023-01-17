Мосолова Дарья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосолова Дарья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1697 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Мосолов Павел Петров

Отец ребёнка: Мосолов Петр Федоров

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Мосолов Семен Петров

Отец ребёнка: Мосолов Петр Федоров

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Мосолов Максим Петров

Отец ребёнка: Мосолов Петр Федоров

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосолов Петр Федоров

Смерть
Неизвестно
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