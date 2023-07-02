Мишина (Каракулина) Марина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Каракулина) Марина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Какарулин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Исхакова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1937

Дочь: Измайлова Римма Васильевна

Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Мишин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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