Мишина (Каракулина) Марина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Какарулин Андрей
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Исхакова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1937
Дочь: Измайлова Римма Васильевна
Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно