Баженов Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженов Василий Афанасьевич

Место рождения

Высокая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДЕ
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Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Высокая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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