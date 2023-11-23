Тюльпанов Александр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1878
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1878
Тюльпанов Александр Васильевич (1878 — ?) Родился 12 мая 1878 года в семье дьячка села Краснораменье Ростовского уезда Василия Тюльпанова. В 1894 годау окончил Ростовское Дмитриевское духовное училище... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1900
Дочь: (Тюльпанова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева
Рождение ребёнка
06.03.1902
Дочь: (Тюльпанова) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева
Рождение ребёнка
04.04.1907
Сын: Тюльпанов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева
Рождение ребёнка
18.09.1909
Сын: Тюльпанов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева
Рождение ребёнка
16.04.1913
Дочь: (Тюльпанова) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева
Смерть
1929
Причина смерти: репрессирован