Тюльпанов Александр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюльпанов Александр Васильев

Тюльпанов Александр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1878

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1878

Отец: Тюльпанов Василий Иванович

Мать: Тюльпанова Мария Флегонтова

Тюльпанов Александр Васильевич (1878 — ?) Родился 12 мая 1878 года в семье дьячка села Краснораменье Ростовского уезда Василия Тюльпанова. В 1894 годау окончил Ростовское Дмитриевское духовное училище... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева

Рождение ребёнка
13.06.1900

Дочь: (Тюльпанова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева

Рождение ребёнка
06.03.1902

Дочь: (Тюльпанова) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева

Рождение ребёнка
04.04.1907

Сын: Тюльпанов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева

Рождение ребёнка
18.09.1909

Сын: Тюльпанов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева

Рождение ребёнка
16.04.1913

Дочь: (Тюльпанова) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева

Смерть
1929
Причина смерти: репрессирован

Мы используем куки для улучшения работы сайта.