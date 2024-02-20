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Положий Козьма Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Положий Яков Алексеевич

Мать: Домникия Авраамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Положий) Варвара Кузьмина

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Положий Денис Кузьмич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Положий) Мотрона Кузьмина

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно

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