Плесовских Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Плесовских Терентий Гаврилович

Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Осиповна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Плесовских Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Осиповна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Плесовских Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Осиповна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Татьяна Осиповна

Смерть
Неизвестно
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