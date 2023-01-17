Плесовских Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Плесовских Терентий Гаврилович
Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Плесовских Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Плесовских Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно