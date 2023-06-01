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Фёдор Семёнович

Место рождения

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.05.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1825 г.р.

Жена

Около 1858 г.р.
1866 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1858

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Анна Спиридоновна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Крещение
18.05.1858
Бракосочетание
04.02.1880

Жена: Мария Иоакимовна

Поручители • Жениха: Тупицинской волости крестьяне Иван Корнымев(?) и Иван Наумов (деревня Зачеренье). • Невесты: Полновской волости крестьяне Андрей Ульянов и Василий Иоакимов (деревня Телицино).
Рождение ребёнка
06.01.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Иоакимовна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
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Рождение ребёнка
20.05.1882

Дочь: Евфросинья (Ефросинья) Фёдоровна

Мать ребёнка: Мария Иоакимовна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Восприемники: • Полновской волости крестьянин Алексей Иоакимович (деревня Телицино) и Тупицинской волости крестьянка Мария Иосифоовна (деревни Зачеренье).
Рождение ребёнка
27.06.1883

Сын: Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Мария Иоакимовна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Восприемники: • Полновской волости крестьянин Алексей Иоакимович (деревня Телицино) и крестьянка девица Васса Семёновна (деревни Зачеренье).
Рождение ребёнка
25.12.1884

Дочь: Дмитриева Анисия (Анисья) Фёдоровна

Мать ребёнка: Мария Иоакимовна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Восприемники: • Полновской волости крестьянин Георгий Иоакимович (деревня Телицино) и крестьянка девица Василиса Семёновна (деревни Зачеренье).
Рождение ребёнка
21.01.1887

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Мария Иоакимовна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1888

Сын: Максим Фёдорович

Мать ребёнка: Мария Иоакимовна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1890

Сын: Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Мария Иоакимовна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1891

Дочь: Марина Фёдоровна

Мать ребёнка: Ирина Ильинична

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Иоакимовна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
27.04.1897

Жена: Ирина Ильинична

Поручители • Жениха: Тупицинской волости крестьяне Иосиф Максимович (деревня Зачеренье) и Иона Иоаннович (деревня Рылово). • Невесты: Тупицинской волости крестьяне Константин Иоаннович и Исидор Миха... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1898

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Ирина Ильинична

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1900

Дочь: Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Ирина Ильинична

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1902

Дочь: Мавра Фёдоровна

Мать ребёнка: Ирина Ильинична

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1905

Дочь: Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Ирина Ильинична

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1906

Дочь: Анна (Лнна) Фёдоровна

Мать ребёнка: Ирина Ильинична

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно

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