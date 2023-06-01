Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рождения12.05.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Анна Спиридоновна
Жена: Мария Иоакимовна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Иоакимовна
Дочь: Евфросинья (Ефросинья) Фёдоровна
Мать ребёнка: Мария Иоакимовна
Сын: Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Мария Иоакимовна
Дочь: Дмитриева Анисия (Анисья) Фёдоровна
Мать ребёнка: Мария Иоакимовна
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Мария Иоакимовна
Сын: Максим Фёдорович
Мать ребёнка: Мария Иоакимовна
Сын: Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Мария Иоакимовна
Дочь: Марина Фёдоровна
Мать ребёнка: Ирина Ильинична
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Иоакимовна
Жена: Ирина Ильинична
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Ирина Ильинична
Дочь: Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Ирина Ильинична
Дочь: Мавра Фёдоровна
Мать ребёнка: Ирина Ильинична
Дочь: Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Ирина Ильинична
Дочь: Анна (Лнна) Фёдоровна
Мать ребёнка: Ирина Ильинична