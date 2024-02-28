Лихачева (Рагрина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачева (Рагрина) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

1939 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1969

Отец: Рагрин Василий

Мать: Рагрина Екатерина

Рождение ребёнка
09.06.1994

Дочь: Лихачева Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Лихачев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лихачев Владимир Николаевич

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