Григорий Анисимов
Место рожденияс. Александрова Пустынь, Рыбинского уезда
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Анисим Тимофеев
Мать: Ирина Петрова
Григорий Анисимович (1697 — ?) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда1 Анисима Трофимовича. Служил священником в том же селе. Впоследствии пострижен в монашество. О жене его... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1722
Сын: Андрей Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Андрей Григорьевич (1722 — ?) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда1 Григория Анисимовича. Служил священником в том же селе. Жена его Мария Никифоровна (1723-?). Дети: Нест... Показать все
Работа или профессия
После 1722
монашество
Смерть
Неизвестно