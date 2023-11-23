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Григорий Анисимов

Место рождения

с. Александрова Пустынь, Рыбинского уезда

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1660 г.р.

Мать

1665 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Анисим Тимофеев

Мать: Ирина Петрова

Григорий Анисимович (1697 — ?) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда1 Анисима Трофимовича. Служил священником в том же селе. Впоследствии пострижен в монашество. О жене его... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1722

Сын: Андрей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Андрей Григорьевич (1722 — ?) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда1 Григория Анисимовича. Служил священником в том же селе. Жена его Мария Никифоровна (1723-?). Дети: Нест... Показать все
Работа или профессия
После 1722
монашество
Смерть
Неизвестно

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