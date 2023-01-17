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Осипов Сергей Анникович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Осипов Анникий (Никон Исаевич

Мать: Осипова Степанида Степанова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Осипова Прасковья Иоанновна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гусева Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Осипова Прасковья Иоанновна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Осипова Прасковья Иоанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Тарас Сергеевич

Мать ребёнка: Осипова Прасковья Иоанновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Прасковья Иоанновна

Смерть
Неизвестно
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