Осипов Сергей Анникович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Осипова Прасковья Иоанновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гусева Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Осипова Прасковья Иоанновна
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Осипова Прасковья Иоанновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Осипова Прасковья Иоанновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно