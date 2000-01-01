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Ганеатулла Абдулвалиев
Ганеатулла Абдулвалиев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1858
Пол
Мужской
Отец
Абдулвали Бикмурзин
1834 г.р.
Мать
Муфлиха
1833 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец:
Абдулвали Бикмурзин
Мать:
Муфлиха
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