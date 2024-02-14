(Федосова) Анисия Петровна
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения30.12.1889
Дата смерти29.06.1891
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1889
Отец: Федосов Петр Дмитриевич
Мать: Федосова (Курлаева (Ванюшина По Уличному), Дочь Курлаевых Ивана Яковлевича И Александры Гавриловны) Васса (Василиса) Ивановна
Смерть
29.06.1891
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно