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(Федосова) Анисия Петровна

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

30.12.1889

Дата смерти

29.06.1891

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1889

Отец: Федосов Петр Дмитриевич

Мать: Федосова (Курлаева (Ванюшина По Уличному), Дочь Курлаевых Ивана Яковлевича И Александры Гавриловны) Васса (Василиса) Ивановна

Смерть
29.06.1891
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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