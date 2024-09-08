(Истомина) Татьяна Ивановна
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения10.01.1905
Дата смерти10.03.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1905
Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Георгиев Истомин и законная жена его Ирина Тимофеева, оба православные | Восприемники: Александровского завода мастеровая девица Зинаида Спиридонова ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
МК 1905 г. Соликамский уезд, Александровский завод
Крещение
12.01.1905
Смерть
10.03.1905
Александровского завода мастерового Иоанна Георгиева Истомина дочь Татиана, от поноса, 2 мес.