(Истомина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Истомина) Татьяна Ивановна

(Истомина) Татьяна Ивановна

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

10.01.1905

Дата смерти

10.03.1905

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1905

Отец: Истомин Иван Георгиевич

Мать: (Давыдова) Ирина Тимофеевна

Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Георгиев Истомин и законная жена его Ирина Тимофеева, оба православные | Восприемники: Александровского завода мастеровая девица Зинаида Спиридонова ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
МК 1905 г. Соликамский уезд, Александровский завод
Крещение
12.01.1905
Смерть
10.03.1905
Александровского завода мастерового Иоанна Георгиева Истомина дочь Татиана, от поноса, 2 мес.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.