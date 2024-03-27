Рахимова (Табаева) Марфуга Сайфулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова (Табаева) Марфуга Сайфулловна

Место рождения

д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1906

Дата смерти

23.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Табаев Сайфулла

Мать: Табаева Фарзана

д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1919

Дочь: Биктимирова Шакура Сайфутдиновна

Отец ребёнка: Рахимов Сайфутдин Загретдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Рахимов Маил Сайфутдинович

Отец ребёнка: Рахимов Сайфутдин Загретдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Аллимуллаева Магва Сайфутдиновна

Отец ребёнка: Рахимов Сайфутдин Загретдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1932

Сын: Рахимов Марат Сайфутдинович

Отец ребёнка: Рахимов Сайфутдин Загретдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1936

Сын: Рахимов Гадил Сайфутдинович

Отец ребёнка: Рахимов Сайфутдин Загретдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Сайфутдин Загретдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимов Сайфутдин Загретдинович

Смерть
23.02.1966
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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