Рахимова (Табаева) Марфуга Сайфулловна
Место рожденияд.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1906
Дата смерти23.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Табаев Сайфулла
Мать: Табаева Фарзана
д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1919
Дочь: Биктимирова Шакура Сайфутдиновна
Отец ребёнка: Рахимов Сайфутдин Загретдинович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Рахимов Маил Сайфутдинович
Отец ребёнка: Рахимов Сайфутдин Загретдинович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Аллимуллаева Магва Сайфутдиновна
Отец ребёнка: Рахимов Сайфутдин Загретдинович
Рождение ребёнка
02.01.1932
Сын: Рахимов Марат Сайфутдинович
Отец ребёнка: Рахимов Сайфутдин Загретдинович
Рождение ребёнка
10.10.1936
Сын: Рахимов Гадил Сайфутдинович
Отец ребёнка: Рахимов Сайфутдин Загретдинович
Рождение ребёнка
27.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рахимов Сайфутдин Загретдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1966
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно