Петрова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анна Николаевна

Место рождения

Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Николай

Мать: не указана

Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Феликс

Место жительства
С 1958 по 2000
Борщово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Феликс

Борщово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Феликс

Борщово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Около 2000

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