Петрова Анна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец: Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Феликс
Место жительства
С 1958 по 2000
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Феликс
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Феликс
Смерть
Около 2000