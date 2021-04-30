Мосиенко (Кислицына) Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосиенко (Кислицына) Тамара Алексеевна

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Место рождения

Русская Чумаза

Дата рождения

27.10.1937

Дата смерти

30.04.2021

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1937

Отец: Кислицын Алексей Андреевич

Мать: Логунова (кислицына) Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
21.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
26.04.1968

Муж: Мосиенко Пётр Ефимович

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
26.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович

Мценск, город Мценск, Орловская область
Смерть
30.04.2021
Мценск, город Мценск, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Болховское кладбище
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