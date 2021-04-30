Мосиенко (Кислицына) Тамара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.10.1937
Дата смерти30.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1937
Рождение ребёнка
21.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
26.04.1968
Рождение ребёнка
26.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович
Смерть
30.04.2021
Похороны
Неизвестно
Болховское кладбище