Лазарь Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Спиридон Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Осип Лазарев
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Парфён Лазарев
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Акулина Лазарева
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Антон Лазарев
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Герасим Лазарев
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Максимова
Смерть
1785