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Лазарь Спиридонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Отец

Около 1676 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Около 1745 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1748 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Спиридон Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Осип Лазарев

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Парфён Лазарев

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Акулина Лазарева

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Антон Лазарев

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Герасим Лазарев

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Максимова

Смерть
1785
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