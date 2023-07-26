Лебедев Семён Родионович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1787 и 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1787 и 1788
Отец: Лебедев Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина (Лебедева) Марья Семёновна
Мать ребёнка: Лебедева Акулина Кирилловна
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно