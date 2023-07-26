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Лебедев Семён Родионович

Место рождения

Евдокино, Кишертский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Между 1787 и 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1787 и 1788

Отец: Лебедев Родион

Мать: не указана

Евдокино, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Акулина Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина (Лебедева) Марья Семёновна

Мать ребёнка: Лебедева Акулина Кирилловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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