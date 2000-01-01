Хлынов Евграф Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлынов Гаврила Николаев
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Евграфова
Мать ребёнка: Любовь Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Евграфова
Мать ребёнка: Любовь Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Любовь Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Сергеева
Смерть
Неизвестно