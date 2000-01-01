Хлынов Евграф Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынов Евграф Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлынов Гаврила Николаев

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Евграфова

Мать ребёнка: Любовь Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Евграфова

Мать ребёнка: Любовь Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлынов Павел Евграфов

Мать ребёнка: Любовь Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Сергеева

Смерть
Неизвестно
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