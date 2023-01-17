Турганов Тулеу Акылбекович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1981
Сын: Турганов Тулеген Тулеуевич
Мать ребёнка: Турганова Ольга Спартаковна
Рождение ребёнка
06.04.1981
Дочь: Турганова Ольга Тулеуевна
Мать ребёнка: Турганова Ольга Спартаковна
Рождение ребёнка
21.10.1988
Дочь: Турганова Айгуль Тулеуевна
Мать ребёнка: Турганова Ольга Спартаковна
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно