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Турганов Тулеу Акылбекович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1981

Сын: Турганов Тулеген Тулеуевич

Мать ребёнка: Турганова Ольга Спартаковна

Жатай, Жатай, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
06.04.1981

Дочь: Турганова Ольга Тулеуевна

Мать ребёнка: Турганова Ольга Спартаковна

Жатай, Жатай, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
21.10.1988

Дочь: Турганова Айгуль Тулеуевна

Мать ребёнка: Турганова Ольга Спартаковна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турганова Ольга Спартаковна

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