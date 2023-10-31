Мицкевич Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1988
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1988
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.2016
Дочь: Мицкевич Алиса Александровна
Мать ребёнка: Мицкевич Оксана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно