Мицкевич Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мицкевич Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1988

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1988

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.2016

Дочь: Мицкевич Алиса Александровна

Мать ребёнка: Мицкевич Оксана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мицкевич Оксана Сергеевна

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