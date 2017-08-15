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Асманов Абделляхат

Место рождения

г.Москва

Дата рождения

06.09.1948

Дата смерти

15.08.2017

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1951 г.р.
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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1948

Отец: Асманов Абдулхай Абдулла Улы

Мать: (Шабанова) Аминя

Развод
Неизвестно

Жена: (Нуриманова) Лейла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
08.07.1970

Жена: (Нуриманова) Лейла

Рождение ребёнка
04.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Нуриманова) Лейла

Рождение ребёнка
27.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Нуриманова) Лейла

Смерть
15.08.2017
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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