Асманов Абделляхат
Место рожденияг.Москва
Дата рождения06.09.1948
Дата смерти15.08.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1948
Отец: Асманов Абдулхай Абдулла Улы
Мать: (Шабанова) Аминя
Развод
Неизвестно
Жена: (Нуриманова) Лейла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.07.1970
Жена: (Нуриманова) Лейла
Рождение ребёнка
04.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Нуриманова) Лейла
Рождение ребёнка
27.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Нуриманова) Лейла
Смерть
15.08.2017
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно