Кузнецов Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1884
Дочь: Кузнецова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Степановна
Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.03.1889
Дочь: Кузнецова Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
22.11.1890
Дочь: Кузнецова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
06.06.1906
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Степановна
Смерть
1928