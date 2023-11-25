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Кузнецов Егор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1884

Дочь: Кузнецова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Степановна

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.03.1889

Дочь: Кузнецова Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
22.11.1890

Дочь: Кузнецова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
06.06.1906

Сын: Кузнецов Петр Егорович

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Степановна

Смерть
1928

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