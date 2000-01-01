Сазонов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
НА 1912 год - козак Донской области 1-го округа станицы Филипповской.
Рождение ребёнка
12.11.1912 ст.
Сын: Сазонов Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Сазонова Акилина Давидовна
Запись о рождении сделана в метрической книге Георгиевской церкви в слободе Ольховатке Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно