Сазонов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

НА 1912 год - козак Донской области 1-го округа станицы Филипповской.
Рождение ребёнка
12.11.1912 ст.

Сын: Сазонов Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Сазонова Акилина Давидовна

Запись о рождении сделана в метрической книге Георгиевской церкви в слободе Ольховатке Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Акилина Давидовна

Смерть
Неизвестно
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