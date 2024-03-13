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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сафонов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафонова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Сафонов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Дмитрий

Рождение ребёнка
19.05.1932

Дочь: Сафонова Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Сафонов Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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