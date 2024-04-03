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Лаптев Анатолий Петрович

Место рождения

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1974

Отец: Лаптев Пётр Серафимович

Мать: Лаптева Валентина Иосифовна

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.03.1993

Сын: Лаптев Илья Анатольевич

Мать ребёнка: Елсукова Марина Алексеевна

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.2002

Сын: Карманов Артем Анатольевич

Мать ребёнка: Карманова Валентина

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.09.2012

Дочь: Федорчукова Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Федорчукова Юлия Васильевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.06.?

Дочь: Лаптева Елизавета

Мать ребёнка: Лаптева Наталья

Огуднево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорчукова Юлия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова Валентина

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