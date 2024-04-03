Лаптев Анатолий Петрович
Место рождения
Дата рождения02.08.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1974
Рождение ребёнка
10.03.1993
Мать ребёнка: Елсукова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
17.11.2002
Сын: Карманов Артем Анатольевич
Мать ребёнка: Карманова Валентина
Рождение ребёнка
20.09.2012
Дочь: Федорчукова Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Федорчукова Юлия Васильевна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.06.?
Дочь: Лаптева Елизавета
Мать ребёнка: Лаптева Наталья
Огуднево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаптева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карманова Валентина