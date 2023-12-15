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Протасов Семен Константинович

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.02.1874

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1874

Отец: Протасов Константин Яковлевич

Мать: Протасова (Орелова) Екатерина Никитична

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.10.1892

Жена: Протасова (Гучнякова) Фекла Тихоновна

Рождение ребёнка
05.05.1894

Дочь: Протасова (Протасова) Фекла Семеновна

Мать ребёнка: Протасова (Гучнякова) Фекла Тихоновна

Рождение ребёнка
05.05.1894

Сын: Протасов Семион Семенович

Мать ребёнка: Протасова (Гучнякова) Фекла Тихоновна

Рождение ребёнка
18.08.1895

Сын: Протасов Лавр Семенович

Мать ребёнка: Протасова (Гучнякова) Фекла Тихоновна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1897

Сын: Протасов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Протасова (Гучнякова) Фекла Тихоновна

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