Прохоров Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Прохорова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прохорова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Прохорова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Николай Иванович
Мать ребёнка: Прохорова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Прохорова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Прохорова Дарья Андреевна
Смерть
Неизвестно