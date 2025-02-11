Рыбаев Иван Иванович
мужской, родился До 1796, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецРыбаев ИванДо 1776 г.р.
Дети
Рыбаев Корнил ИвановичДо 1816 г.р.
Тырышкина (Рыбаева) Марфа Ивановна1819 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1796
Отец: Рыбаев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
До 1816
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Тырышкина (Рыбаева) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Симонова (Рыбаева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно