Рыбаев Иван Иванович До 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Рыбаев Иван Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1796, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Рыбаев ИванДо 1776 г.р.
Дети
Рыбаев Корнил ИвановичДо 1816 г.р.
Тырышкина (Рыбаева) Марфа Ивановна1819 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1796

Отец: Рыбаев Иван

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Рыбаев Корнил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Тырышкина (Рыбаева) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Симонова (Рыбаева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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