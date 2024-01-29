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Константинов Василий Савинович

Место рождения

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.

Отец: Константинов Савва

Мать: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Анна Григорьевна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Константинов Семён Васильевич

Мать ребёнка: Константинова Анна Григорьевна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Константинов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Константинова Анна Григорьевна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Константинов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Константинова Анна Григорьевна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Константинов Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Константинова Анна Григорьевна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Константинова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Константинова Анна Григорьевна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Смерть
Неизвестно

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