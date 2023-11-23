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Марья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1869

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Прокофьев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Прокофьев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кузьма Васильев

Отец ребёнка: Василий Прокофьев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ефим Васильев

Отец ребёнка: Василий Прокофьев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Прокофьев

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Прокофьев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Прокофьев

Смерть
До 1869

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