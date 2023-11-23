Марья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Прокофьев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Прокофьев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кузьма Васильев
Отец ребёнка: Василий Прокофьев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ефим Васильев
Отец ребёнка: Василий Прокофьев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Прокофьев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Прокофьев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Никита Васильев
Отец ребёнка: Василий Прокофьев
Смерть
До 1869