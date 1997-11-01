Коршунова (Воронова) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1928
Дата смерти01.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928
Отец: Воронов Сергей Семенович
Мать: Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
02.12.1950
Сын: Коршунов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Коршунов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
05.12.1952
Сын: Коршунов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Коршунов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
12.07.1957
Дочь: Коршунова Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Коршунов Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1997
Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область