Коршунова (Воронова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунова (Воронова) Александра Сергеевна

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Место рождения

Жеребчик, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.01.1928

Дата смерти

01.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928

Отец: Воронов Сергей Семенович

Мать: Екатерина Петровна

Жеребчик, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1950

Сын: Коршунов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Коршунов Константин Николаевич

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.12.1952

Сын: Коршунов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Коршунов Константин Николаевич

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.07.1957

Дочь: Коршунова Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Коршунов Константин Николаевич

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Константин Николаевич

Смерть
01.11.1997
Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
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