Усынина Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усынина Евдокия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1912

Дочь: Седых Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Усынин Григорий Лукич

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Пьянкова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Усынин Григорий Лукич

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усынин Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Усынин Григорий Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усынин Григорий Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Усынин Григорий Лукич

Смерть
Неизвестно
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