Усынина Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1912
Дочь: Седых Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Усынин Григорий Лукич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Пьянкова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Усынин Григорий Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усынин Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Усынин Григорий Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Усынин Григорий Лукич
Смерть
Неизвестно