Ахматдинов Муса Курбангалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахматдинов Муса Курбангалиевич

Место рождения

д.Калдарово Юмагузинский район БАССР

Дата рождения

12.11.1955

Дата смерти

30.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1955

Отец: Ахметдинов Курбан (Курбангали) Гарифуллович

Мать: Ахметдинова Габида Хасановна

д.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Рождение ребёнка
28.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
19.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
24.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Мелеуз, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.10.2019
г.Мелеуз, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ
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