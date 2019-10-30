Ахматдинов Муса Курбангалиевич
Место рожденияд.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Дата рождения12.11.1955
Дата смерти30.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1955
д.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Рождение ребёнка
28.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
19.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
24.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Мелеуз, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.10.2019
г.Мелеуз, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ