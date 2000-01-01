Трефилова (Владыкина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрефилова (Владыкина) Пелагея

Трефилова (Владыкина) Пелагея

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1847 по 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1847 по 1848

Отец: Владыкин Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1873

Муж: Трефилов Михаил

д. Юдчино, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.01.1874

Сын: Трефилов Павел

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.01.1875

Сын: Мертворожденная

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.06.1878

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
16.10.1880

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
30.09.1883

Сын: Трефилов Сергей

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.10.1885

Сын: Трефилов Кузьма

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
22.03.1888

Сын: Трефилов Гавриил

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.04.1891

Сын: Трефилов Дмитрий

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.08.1893

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
19.11.1895

Сын: Трефилов Александр

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трефилов Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close