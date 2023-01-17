Охезин Константин Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхезин Константин Харлампиевич

Охезин Константин Харлампиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Охезин Харлампий Евлампиевич

Мать: Охезина Матрена

Рождение ребёнка
1910

Сын: Охезин Петр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Охезин Иван Константинович

Мать ребёнка: Охезина Фекла Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охезина Фекла Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close