Охезин Константин Харлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Охезин Харлампий Евлампиевич
Мать: Охезина Матрена
Рождение ребёнка
1910
Сын: Охезин Петр Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Охезин Иван Константинович
Мать ребёнка: Охезина Фекла Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охезина Фекла Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно