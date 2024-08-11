Санкина (Хейфиц) Софья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти10.04.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санкин Соломон Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санкин Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.02.1906
Дочь: Триерс (Санкина) Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Санкин Вульф Азикович
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1909
Сын: Санкин Давид Владимирович
Отец ребёнка: Санкин Вульф Азикович
Смерть
10.04.1961
Пермь, Пермский, Пермский край