Санкина (Хейфиц) Софья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санкина (Хейфиц) Софья Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

10.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санкин Соломон Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санкин Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.02.1906

Дочь: Триерс (Санкина) Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Санкин Вульф Азикович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1909

Сын: Санкин Давид Владимирович

Отец ребёнка: Санкин Вульф Азикович

Смерть
10.04.1961
Пермь, Пермский, Пермский край

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