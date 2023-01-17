Кадочникова (Чепушканова) Феона
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Чепушканов Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1850
Рождение ребёнка
11.07.1851
Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович
Рождение ребёнка
16.10.1852
Дочь: Неонила Ильина
Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович
Рождение ребёнка
13.02.1869
Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович
Рождение ребёнка
24.05.1870
Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович
Рождение ребёнка
20.02.1872
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович
Рождение ребёнка
20.07.1873
Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Анастасия Ильина
Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феврония Ильина
Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович
Смерть
Неизвестно