Кадочникова (Чепушканова) Феона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочникова (Чепушканова) Феона

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Место рождения

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Чепушканов Герасим

Мать: не указана

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.02.1850

Муж: Кадочников Илья Ефимович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1851

Сын: Кадочников Михаил Ильич

Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1852

Дочь: Неонила Ильина

Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Сын: Кадочников Василий Ильич

Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович

Рождение ребёнка
13.02.1869

Сын: Кадочников Иван Ильич

Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1870

Сын: Кадочников Георгий Ильич

Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1872

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1873

Сын: Кадочников Никонор Ильич

Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анастасия Ильина

Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадочников Никифор Ильич

Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадочников Илья Ильич

Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феврония Ильина

Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадочников Степан Ильич

Отец ребёнка: Кадочников Илья Ефимович

Смерть
Неизвестно
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