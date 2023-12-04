Суханова Епистимья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Епистимья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смиренникова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смиренников Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смиренников Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смиренников Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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