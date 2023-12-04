Суханова Епистимья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смиренникова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смиренников Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смиренников Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно