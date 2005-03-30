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Канев Алексей Александрович

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Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

30.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2005

Отец: Канев Александр Викторович

Мать: Канева Ольга Александровна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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