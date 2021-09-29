Буланова Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланова Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1930

Дата смерти

29.09.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буланов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1954

Сын: Буланов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Буланов Виктор Иванович

Смерть
29.09.2021
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похороны кладбище Тугова гора г.Ярославль

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