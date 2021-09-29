Буланова Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1930
Дата смерти29.09.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1954
Сын: Буланов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Буланов Виктор Иванович
Смерть
29.09.2021
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похороны кладбище Тугова гора г.Ярославль