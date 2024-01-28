Дмитренкова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитренкова Евдокия Николаевна

Дмитренкова Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитренков Яков Анисимович

Рождение ребёнка
12.07.1888 ст.

Дочь: (Дмитренкова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Дмитренков Яков Анисимович

Рождение ребёнка
07.07.1891 ст.

Дочь: (Дмитренкова) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Дмитренков Яков Анисимович

Рождение ребёнка
24.04.1894 ст.

Дочь: (Дмитренкова) Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Дмитренков Яков Анисимович

Рождение ребёнка
08.10.1895 ст.

Сын: Дмитренков Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Дмитренков Яков Анисимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.