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Пальчикова Галина Валерьевна

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Место рождения

г. Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

17.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1962

Отец: не указан

Мать: Шайдюк Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Владимир

Рождение ребёнка
06.02.1985

Сын: Чернышев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.01.1988

Сын: Чернышев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
16.11.1991

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1995

Дочь: Антипина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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