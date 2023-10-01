Пальчикова Галина Валерьевна
Место рожденияг. Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край
Дата рождения17.08.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1962
Отец: не указан
Мать: Шайдюк Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипин Владимир
Рождение ребёнка
06.02.1985
Сын: Чернышев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.01.1988
Сын: Чернышев Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
16.11.1991
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.1995
Дочь: Антипина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности