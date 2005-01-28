Чешухина (Кудряшова) Зинаида Модестовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1933
Дата смерти28.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1933
Рождение ребёнка
05.06.1959
Дочь: Кондаурова Галина
Отец ребёнка: Чешухин Николай Николаевич
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чешухин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Чешухин Николай Николаевич
Смерть
28.01.2005
Похороны
Неизвестно