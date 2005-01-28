Чешухина (Кудряшова) Зинаида Модестовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧешухина (Кудряшова) Зинаида Модестовна

Чешухина (Кудряшова) Зинаида Модестовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1933

Дата смерти

28.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1933

Отец: Кудряшов Модест Андреевич

Мать: Кудряшова Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
05.06.1959

Дочь: Кондаурова Галина

Отец ребёнка: Чешухин Николай Николаевич

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чешухин Николай Николаевич

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Чешухин Николай Николаевич

Смерть
28.01.2005
Похороны
Неизвестно
Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close