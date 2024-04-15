Балимова Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балимова Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1900 ст.

Сын: Балим Платон Тихонович

Отец ребёнка: Балим Тихон Венедиктович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D9-7?i=377&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.08.1906 ст.

Сын: Балим Моисей Тихонович

Отец ребёнка: Балим Тихон Венедиктович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQR-R?i=742&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
02.01.1908 ст.

Сын: Балим Гордей Тихонович

Отец ребёнка: Балим Тихон Венедиктович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKL-M?i=241&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балим Тихон Венедиктович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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