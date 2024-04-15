Балимова Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1900 ст.
Отец ребёнка: Балим Тихон Венедиктович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D9-7?i=377&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.08.1906 ст.
Отец ребёнка: Балим Тихон Венедиктович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQR-R?i=742&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
02.01.1908 ст.
Отец ребёнка: Балим Тихон Венедиктович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKL-M?i=241&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно