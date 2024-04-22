Влас Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Влас Евдокимов

Место рождения

Леоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1665 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1728 г.р.

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Евдоким Авдеев

Мать: не указана

Леоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
РГАДА ф.350 о.2 д.897 стр.1036 РГАДА ф.350 о.1 д.111 стр.620 Перепись 1716
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Фрол Власов

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

Абрамово, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
РГАДА ф.350 о.2 д.897 стр.1036
Смерть
Неизвестно
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