Влас Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1708
Отец: Евдоким Авдеев
РГАДА ф.350 о.2 д.897 стр.1036 РГАДА ф.350 о.1 д.111 стр.620 Перепись 1716
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Фрол Власов
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
Абрамово, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
РГАДА ф.350 о.2 д.897 стр.1036
Смерть
Неизвестно